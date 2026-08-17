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Un cielo diferente y una oportunidad para volver a mirar

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Observador Central

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El eclipse solar total del 12 de agosto convirtió al cielo en protagonista en distintos puntos del hemisferio norte. El fenómeno despertó fascinación, impulsó el interés por la astronomía y también dejó una lección sobre la importancia de distinguir ciencia de desinformación.

Durante el 12 de agosto, millones de personas siguieron uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total que pudo observarse en zonas de Groenlandia, Islandia, España, Portugal y otras regiones del hemisferio norte. En España, el fenómeno fue especialmente significativo porque la totalidad atravesó buena parte del territorio y generó una verdadera movilización científica, turística y social.

Argentina quedó fuera de la zona de visibilidad, pero el fenómeno también llegó al país a través de transmisiones en vivo y de las redes sociales. Y, como suele suceder con los grandes acontecimientos astronómicos, junto con las imágenes del eclipse circularon afirmaciones falsas: entre ellas, que la Tierra perdería la gravedad durante algunos segundos. Esa información fue desmentida por especialistas y organismos científicos.

El eclipse dejó así una doble enseñanza: la capacidad de la ciencia para explicar fenómenos que durante siglos fueron considerados misteriosos y la necesidad de contar con información confiable frente a una época en la que una publicación viral puede viajar más rápido que cualquier evidencia.

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