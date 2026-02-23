Desinformación y pensamiento crítico: la nueva alfabetización del siglo XXI

Expertos advierten que la capacidad de analizar información será clave para la ciudadanía digital.

En un contexto atravesado por noticias falsas y algoritmos, la alfabetización tradicional ya no alcanza. Investigadores sostienen que la escuela debe formar ciudadanos capaces de verificar datos, reconocer sesgos y construir opiniones fundamentadas. La expansión de plataformas como Meta y X cambió radicalmente la forma de acceder a la información.

El problema no es solo tecnológico, sino cultural. Muchos usuarios consumen contenidos sin cuestionar fuentes ni contextos, lo que facilita la circulación de discursos polarizados y teorías conspirativas.

Desde el campo educativo, se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, la lectura de medios y la investigación como habilidades centrales. Aprender a dudar, contrastar y reflexionar se vuelve tan importante como aprender a leer y escribir.