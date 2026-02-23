El aula después de la pandemia: docentes entre la vocación y el agotamiento

El desgaste profesional crece y abre el debate sobre las condiciones laborales en educación.

La postpandemia dejó una marca profunda en el sistema educativo. Muchos docentes reportan niveles elevados de cansancio, estrés y frustración, vinculados a la sobrecarga laboral, la presión social y la falta de recursos. Investigaciones de la International Labour Organization advierten sobre el riesgo de burnout en profesiones de cuidado como la docencia.

Además de enseñar, los educadores hoy cumplen múltiples roles: acompañan situaciones familiares complejas, trabajan sobre la convivencia y contienen emocionalmente a estudiantes atravesados por distintas vulnerabilidades. Esta ampliación del rol genera tensiones y demanda nuevas herramientas.

Especialistas proponen revisar la organización escolar, fortalecer equipos interdisciplinarios y reconocer el trabajo docente como una tarea social estratégica. El futuro de la educación depende, en gran parte, de la salud y el bienestar de quienes enseñan.