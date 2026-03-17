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El nuevo mundo laboral: jóvenes enfrentan empleos inestables y cambian su forma de proyectar el futuro

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La precarización y la flexibilidad redefinen las trayectorias laborales de las nuevas generaciones.

El mercado laboral atraviesa transformaciones profundas que impactan directamente en los jóvenes. Según informes del World Economic Forum, las formas de empleo tradicionales conviven cada vez más con trabajos temporales, independientes y vinculados a plataformas digitales.

Esta realidad genera trayectorias laborales menos estables y más fragmentadas. Muchos jóvenes combinan distintos trabajos, estudios y proyectos personales, construyendo recorridos no lineales. Si bien esto abre oportunidades de flexibilidad, también implica incertidumbre económica y dificultades para proyectar a largo plazo.

Desde el campo educativo, el desafío es preparar a las nuevas generaciones para un contexto cambiante. Más allá de los conocimientos técnicos, se vuelve fundamental desarrollar habilidades como la adaptabilidad, la autonomía y el pensamiento crítico para afrontar un futuro laboral en constante transformación.

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