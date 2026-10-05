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Guido Justo hizo historia en Brasil y sumó el título 462 del tenis argentino en el Challenger Tour

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El bonaerense se consagró campeón del Challenger de Curitiba tras derrotar al brasileño Gustavo Heide por 6-1 y 6-4. El título representa el más importante de su carrera y le permitirá alcanzar su mejor ubicación histórica en el ranking mundial.

Guido Justo cerró una semana inolvidable en Brasil. El argentino se impuso con autoridad ante Heide, máximo favorito del torneo, y consiguió su primer título en el circuito Challenger. La conquista permitirá al bonaerense escalar posiciones y ubicarse alrededor del puesto 220 del ranking ATP, el mejor registro de su carrera profesional.

La consagración también dejó una nueva marca para el tenis nacional: fue el título número 462 conseguido por jugadores argentinos en la historia del Challenger Tour. Justo se suma así a una extensa tradición de tenistas que utilizaron este circuito como plataforma para dar el salto hacia los principales torneos internacionales.

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