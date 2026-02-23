Periodismo Responsable

La crisis silenciosa del aprendizaje: cada vez más estudiantes terminan la secundaria sin comprender lo que leen

Especialistas advierten que el problema no es solo educativo: impacta en la democracia, el empleo y la participación social.

Diversos estudios nacionales e internacionales alertan sobre una problemática que crece en silencio: estudiantes que finalizan la escuela secundaria con dificultades para comprender textos complejos. Informes de UNESCO y OECD señalan que la pandemia profundizó desigualdades previas, dejando a miles de jóvenes en una situación de vulnerabilidad cognitiva y social.

Docentes de distintos puntos del país coinciden en que el fenómeno no se limita a la lectura. También involucra la falta de concentración, la dificultad para argumentar y la escasa confianza en las propias capacidades. Para muchos especialistas, el desafío actual no es solo recuperar contenidos, sino reconstruir el vínculo con el conocimiento.

Desde el campo de la investigación educativa sostienen que la solución requiere políticas públicas sostenidas, formación docente continua y nuevas estrategias pedagógicas. El debate ya no es cuánto se enseña, sino cómo se enseña y qué lugar ocupa la escuela en la construcción de ciudadanía.

