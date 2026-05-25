Río Gallegos vivió un multitudinario 25 de Mayo con desfile, emoción y fuerte participación vecinal

La capital santacruceña celebró una nueva jornada patria con actos oficiales, desfile cívico militar y una importante presencia de familias en el centro de la ciudad.

Este 25 de Mayo, Río Gallegos volvió a convertirse en escenario de una de las celebraciones patrias más convocantes de los últimos tiempos. Desde temprano se realizó el tradicional Tedeum y luego tuvo lugar el acto central con desfile cívico militar, donde participaron instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y vecinos que acompañaron la jornada pese a las bajas temperaturas.

La fecha no solo funcionó como un acto protocolar, sino también como una postal de identidad colectiva. Banderas argentinas, chocolate caliente y familias enteras acompañando el desfile marcaron una escena que volvió a poner en valor el encuentro social y el sentido de pertenencia en una ciudad atravesada por el clima y la distancia geográfica.