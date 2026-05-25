La salud sexual vuelve al centro de la agenda tras el aumento de ITS en adultos mayores

Profesionales de la salud advirtieron sobre un crecimiento sostenido de infecciones de transmisión sexual y reforzarán campañas de prevención en Santa Cruz.

Uno de los temas que más llamó la atención en la última semana fue la advertencia realizada desde el sistema sanitario sobre el incremento de infecciones de transmisión sexual en adultos mayores. La situación motivó nuevas campañas de testeos rápidos y concientización en Río Gallegos, impulsadas por equipos médicos y organismos de salud.

El dato abrió además una conversación social más amplia: cómo cambian los vínculos, la sexualidad y los cuidados en generaciones que históricamente quedaron fuera de este tipo de campañas. El fenómeno ya no se analiza únicamente desde lo médico, sino también desde el impacto cultural y educativo.