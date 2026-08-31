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La tercera estrella es argentina: Las Leonas volvieron a ser campeonas del mundo

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La Selección Argentina femenina de hockey venció a Países Bajos en una final cargada de emoción y conquistó su tercera Copa del Mundo. Después del empate 1-1, el título se definió en los shoot-outs y Las Leonas volvieron a escribir una página dorada para el deporte nacional.

Dieciséis años después de su última consagración mundial, Las Leonas volvieron a lo más alto. Argentina se impuso ante Países Bajos luego de una definición por shoot-outs y consiguió el tercer Mundial de su historia, sumándolo a los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

La conquista vuelve a colocar al seleccionado argentino entre las grandes potencias del hockey femenino internacional y confirma la vigencia de un proyecto que logró atravesar distintas generaciones sin perder competitividad. Detrás de la tercera estrella también aparece una historia de identidad: la de una camiseta que durante décadas consiguió que el hockey femenino ocupara un lugar privilegiado dentro del deporte argentino.

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