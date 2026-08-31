Messi le dijo adiós a la Selección Argentina: el final de una era que cambió para siempre al fútbol nacional

A los 39 años, Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. Se va como campeón del mundo, bicampeón de América y dueño de una historia que atravesó derrotas, revancha, gloria y una conexión única con millones de argentinos.

Lionel Andrés Messi cerró este 31 de agosto uno de los capítulos más importantes de la historia del deporte argentino. El capitán comunicó su decisión de no continuar en la Selección después de 207 partidos y 125 goles con la camiseta nacional. Su recorrido incluyó seis Mundiales y tuvo su punto máximo en Qatar 2022, cuando levantó la Copa del Mundo, además de las conquistas de las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022.

Su último torneo fue el Mundial 2026, en el que Argentina volvió a alcanzar la final y cayó ante España. El anuncio marca mucho más que el retiro de un futbolista: termina una relación de más de veinte años entre Messi y la Selección, atravesada por finales perdidas, cuestionamientos, una renuncia y un regreso que terminó convirtiéndolo en el capitán de la etapa más exitosa de las últimas décadas. Ahora comienza otra historia para la Albiceleste: aprender a caminar sin el número 10 que marcó a toda una generación.