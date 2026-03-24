Niños que crecen demasiado rápido: la adultización de las infancias en la era digital

Especialistas advierten que las experiencias infantiles están siendo atravesadas por dinámicas propias del mundo adulto.

La exposición temprana a redes sociales, contenidos digitales y lógicas de consumo está modificando la forma en que niños y niñas transitan la infancia. Investigaciones de UNICEF alertan sobre procesos de adultización, donde los más chicos adoptan preocupaciones, estéticas y comportamientos que antes correspondían a etapas posteriores.

Este fenómeno no solo impacta en lo simbólico, sino también en el desarrollo emocional. La presión por la imagen, la validación externa y la comparación comienzan a aparecer a edades cada vez más tempranas, generando tensiones en la construcción de la identidad.

Frente a este escenario, especialistas proponen fortalecer el rol de adultos responsables y promover entornos que respeten los tiempos de la infancia. Garantizar espacios de juego, exploración y desarrollo acorde a cada etapa se vuelve central.