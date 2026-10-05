Octubre llega con un nuevo fin de semana largo y una oportunidad para el turismo argentino

Después de un septiembre sin feriados nacionales, el calendario vuelve a ofrecer tres días consecutivos de descanso. El próximo fin de semana largo se extenderá del sábado 10 al lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que millones de argentinos tendrán un nuevo fin de semana extendido. Será el primero desde agosto y representa una de las últimas oportunidades del año para realizar una escapada antes de comenzar la temporada turística de verano.

La fecha adquiere especial importancia para los destinos que dependen del turismo interno. Hoteles, gastronomía, excursiones y diferentes prestadores se preparan para recibir viajeros durante tres jornadas, mientras distintas regiones del país ingresan en plena temporada de primavera. Para muchas localidades, un fin de semana largo no significa solamente descanso: también representa movimiento económico y trabajo para cientos de actividades vinculadas directa o indirectamente con el turismo.