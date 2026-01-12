Periodismo Responsable

Últimas noticias

Redes sociales y emergencias climáticas: por qué es clave el uso responsable de la información

Durante emergencias climáticas, las redes sociales se convierten en una fuente central de información. Sin embargo, la circulación de datos no verificados puede generar confusión y aumentar la percepción de riesgo.

En contextos de emergencias climáticas como incendios, inundaciones u olas de calor, las redes sociales cumplen un rol central en la difusión de información en tiempo real. No obstante, especialistas advierten sobre los riesgos de la desinformación y la viralización de contenidos falsos o imprecisos.

El uso responsable de plataformas digitales implica verificar fuentes, priorizar información oficial y evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico o desorganización social. La alfabetización digital se vuelve un componente esencial de la prevención y la gestión de crisis.

Organismos públicos, medios de comunicación y organizaciones sociales coinciden en la necesidad de fortalecer la ética digital y la responsabilidad ciudadana en el uso de tecnologías, especialmente en situaciones de emergencia.

La comunicación clara, accesible y basada en datos confiables contribuye a la protección de la comunidad y al fortalecimiento del tejido social frente a escenarios críticos.

