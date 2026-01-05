Repudio académico a la agresión contra Venezuela: una voz patagónica que interpela a América Latina

La denuncia pública de un docente universitario de la Patagonia reaviva el debate regional sobre soberanía, recursos naturales y tensiones geopolíticas en Venezuela. El pronunciamiento se inscribe en un contexto internacional marcado por sanciones, presiones diplomáticas y un impacto social profundo sobre la población venezolana.

Una expresión desde la universidad pública y el sur argentino

El profesor e investigador universitario Jorge Manuel Gil, docente vinculado a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), expresó en su red social X un contundente repudio a la situación que atraviesa Venezuela. En su publicación, Gil difundió un pronunciamiento de la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana, espacio académico que promueve el análisis crítico de los procesos políticos, económicos y sociales de la región.

“La cátedra libre de integración latinoamericana de la UNPSJB denuncia y repudia la cruel y cobarde agresión que sufre el pueblo de Venezuela. América Latina toda sufre este delito imperial para apropiarse del petróleo y las riquezas naturales de nuestros países”, señaló el mensaje difundido por el docente, cerrando con una consigna de fuerte contenido político.

La intervención no surge de manera aislada, sino que se enmarca en una tradición latinoamericana de pensamiento crítico que vincula universidad, territorio y compromiso social.

Venezuela en el escenario internacional: sanciones, tensiones y disputas estratégicas

En los últimos años, Venezuela ha sido epicentro de un prolongado conflicto político y económico con impacto internacional. Las sanciones impulsadas por Estados Unidos y acompañadas por otros actores globales han restringido el acceso del país a mercados financieros, comercio exterior y operaciones energéticas.

Diversos organismos internacionales, especialistas en derechos humanos y analistas regionales advierten que estas medidas tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población venezolana, afectando el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos. Al mismo tiempo, el país continúa siendo un actor clave en el mercado energético global debido a sus vastas reservas de petróleo, uno de los ejes centrales de las disputas geopolíticas.

Recursos naturales y soberanía: un debate histórico en América Latina

El señalamiento realizado por la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana retoma un debate histórico en la región: el control de los recursos naturales y la soberanía de los Estados latinoamericanos. Desde esta perspectiva, las presiones externas sobre Venezuela se interpretan como parte de una lógica de intervención que trasciende coyunturas políticas internas.

En este marco, voces académicas y sociales insisten en analizar los conflictos regionales no solo desde la dimensión institucional, sino también desde sus consecuencias humanas y sociales. El acceso desigual a los recursos, la dependencia económica y las asimetrías de poder continúan siendo temas centrales en la agenda latinoamericana.

El rol de la universidad y las cátedras libres en el debate público

Las cátedras libres cumplen una función clave dentro de la universidad pública argentina: generar espacios de reflexión, debate y producción de conocimiento crítico por fuera de los programas curriculares tradicionales. En regiones como la Patagonia, estas iniciativas adquieren una relevancia particular al articular problemáticas globales con miradas territoriales.

El pronunciamiento difundido por Jorge Manuel Gil refuerza la idea de una universidad comprometida con los procesos sociales y políticos de la región, que no se limita a la investigación académica, sino que interviene en el debate público desde una perspectiva ética y latinoamericanista.

Patagonia y América Latina: una mirada desde el sur

Que esta denuncia surja desde la Patagonia argentina no es un dato menor. Históricamente, las regiones periféricas han desarrollado lecturas propias sobre el poder, la dependencia y la integración regional. Desde ese lugar, la solidaridad con Venezuela se inscribe en una visión que entiende a América Latina como un espacio común atravesado por desafíos compartidos.

El mensaje difundido por Gil conecta el escenario internacional con una sensibilidad social que prioriza la defensa de los pueblos por sobre las disputas entre potencias, poniendo el foco en las consecuencias humanas de los conflictos geopolíticos.