Tiempo libre en crisis: qué hacen las personas cuando no están trabajando

El ocio se transforma y cada vez cuesta más desconectarse de la lógica productiva.

El tiempo libre, históricamente vinculado al descanso y al disfrute, atraviesa una transformación en la vida contemporánea. Diversos estudios de la OECD muestran que muchas personas sienten la necesidad de “aprovechar” cada momento, incluso fuera del trabajo, lo que reduce la capacidad de descanso real.

El uso constante de dispositivos, la conexión permanente y la cultura de la productividad influyen en esta percepción. Actividades que antes eran consideradas ocio ahora se viven como obligaciones o espacios para seguir produciendo, aprendiendo o generando ingresos.

Especialistas sostienen que recuperar el valor del tiempo libre es fundamental para la salud mental y el bienestar. Aprender a descansar, aburrirse y desconectarse aparece como un desafío en una sociedad que prioriza el hacer por sobre el estar.