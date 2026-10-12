Un argentino volvió a destacarse en la UFC: Francisco Prado consiguió una contundente victoria en Las Vegas

El peleador argentino Francisco Prado derrotó al brasileño Ismael Bonfim en el primer asalto de UFC Las Vegas 122. El triunfo le permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y recuperar protagonismo en una de las competencias de artes marciales mixtas más importantes del mundo.

Francisco Prado protagonizó una de las actuaciones destacadas de la jornada de UFC disputada en Las Vegas. El argentino logró imponerse ante el brasileño Ismael Bonfim después de dominar el combate durante el primer asalto, en una presentación que marcó su regreso a la victoria luego de una etapa complicada en su carrera profesional.

El resultado representa un impulso para el deportista argentino dentro del circuito internacional de artes marciales mixtas. Su actuación vuelve a poner en escena el crecimiento de esta disciplina y la presencia de representantes nacionales en competencias de alto nivel, donde cada presentación constituye una oportunidad para consolidar su trayectoria deportiva.