Un nanosatélite creado por una universidad argentina llegó al espacio a bordo de un cohete de SpaceX

El USAT-1 fue diseñado y construido por investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata. Con apenas tres kilos de peso, el dispositivo permitirá estudiar la atmósfera y la superficie terrestre y poner a prueba tecnología desarrollada en el país.

El nanosatélite despegó el 1° de octubre desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California, a bordo de un Falcon 9 de SpaceX. Se trata del primer CubeSat universitario argentino de formato 3U, con dimensiones de apenas 10 por 10 por 34 centímetros. El proyecto comenzó en 2021 y reunió el trabajo del Centro Tecnológico Aeroespacial y especialistas en sistemas electrónicos, navegación y telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

Una vez en órbita, el USAT-1 utilizará tecnología de navegación desarrollada en la universidad para determinar su posición y realizar experimentos destinados a obtener información sobre presión, temperatura y humedad de la atmósfera, además de características del suelo y la vegetación. En el proyecto también participaron organismos como la CNEA, el Instituto Argentino de Radioastronomía y la CONAE. La experiencia servirá, además, para validar tecnología nacional que podrá utilizarse en futuras misiones espaciales.