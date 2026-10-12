Universidades argentinas frente a un desafío: mejorar la graduación y fortalecer la investigación científica

Especialistas advierten que el sistema universitario nacional necesita actualizar sus carreras, mejorar los índices de graduación y potenciar la investigación. El debate se desarrolla en medio de las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones públicas.

Las universidades argentinas enfrentan una serie de desafíos estructurales que van más allá de la discusión sobre el financiamiento. Entre ellos aparecen la duración de las carreras, las dificultades para completar los estudios y la necesidad de modernizar las propuestas académicas. Un análisis publicado por Infobae el 11 de octubre reunió distintas perspectivas sobre las transformaciones necesarias para mejorar la calidad educativa y acompañar las nuevas demandas profesionales.

La investigación científica constituye otro de los puntos centrales. Los indicadores internacionales muestran que, aunque las universidades argentinas mantienen reconocimiento académico, presentan dificultades en producción e impacto científico. Los especialistas coinciden en la importancia de fortalecer los recursos para investigar, promover trayectorias educativas más flexibles y construir políticas sostenidas que permitan mejorar los resultados del sistema universitario a largo plazo.